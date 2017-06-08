Голова Житомирської ОДА підписав договір про співпрацю з Національною академією держуправління

Президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда і голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич підписали договір про співробітництво між академією і Житомирською ОДА на 2017-2022 рр. Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, зустріч відбулася вчора, 7 червня 2017 року.

Куйбіда та Гундич домовилися про співпрацю щодо підготовки фахівців з публічного управління, зокрема, у галузі знань «Управління та адміністрування», підвищення кваліфікації та спеціалізації кадрів, а також у сфері наукової діяльності.

«Вчитися ніколи не пізно. Перевірив на власному досвіді. Адже зараз і сам навчаюся в Національній академії державного управління при Президентові України. Будемо підвищувати фаховий рівень й інших наших держслужбовців», – зазначив , зокрема, Гундич.

У рамках договору буде здійснюватися підготовка фахівців з публічного управління, представників Житомирської обласної державної адміністрації будуть залучати до проведення викладацької та наукової роботи в Національній академії, рецензування навчальних планів, програм, випускних кваліфікаційних робіт, до участі у науково-дослідних проектах, науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Крім того, академія проводитиме наукові дослідження методів та інструментів для формування та ефективної реалізації ОДА регіональної економічної політики, складатиме наукові записки, доповіді, а обласна адміністрація прийматиме у себе магістрів для проходження практики.

"Куйбіда та Гундич висловили упевненість, що співпраця Національної академії і Житомирської обласної державної адміністрації сприятиме підвищенню ефективності навчання публічних службовців, а також покращенню спроможності органів місцевого самоврядування відповідати на сучасні виклики та ефективно вирішувати проблеми територіальних громад",- зазначають в облдержадміністрації.