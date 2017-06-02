Житомиряни подали більше 100 проектних пропозицій до Бюджету участі: більшість – до категорії "Комфортне місто"

Жителі Житомира подали більше 100 пропозиції до Бюджету участі – проекту, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 31 травня у Житомирі завершився прийом проектних пропозиції до бюджету участі.

Зокрема, зі 102 поданих проектних пропозицій лише 3 не пройшли модерацію.

Таким чином, 57 авторів подали 99 проектів, загальна вартість яких становить 81 млн 160 тис. 747 грн. Більшість (38) проектів відносяться до категорії «Комфортне місто».

«За допомогою електронної системи житомиряни подали 102 проектні пропозиції Бюджету участі, з яких лише 3 не пройшли модерацію, або були видалені з системи за ініціативи автора», - зазначають у міськраді.

Реалізація проектів відбуватиметься протягом 2018 року, також проводитиметься контроль за виконанням завдань, а по завершенню буде здійснено публічний звіт.

«Цьогорічне збільшення кількості проектних пропозицій в 1,5 рази та загальної вартості на суму вдвічі більше, ніж у минулому році, є вагомим доказом того, що громада Житомира повірила в проект, запроваджений міською владою – Бюджет участі , або, як його ще називають, громадський бюджет. Відтепер маю велику впевненість, що житомиряни проявлять високу активність під час голосування за подані проекти», - каже голова Координаційної ради з впровадження бюджету участі в Житомирі Сергій Намєснік.

За його даними, особливістю цьогорічного прийому проектних пропозицій є те, що в 2017 році реєстрація проектів проходила в електронному вигляді. Також було визначено шість пунктів супроводу «Бюджету участі» у бібліотеках містах, де житомиряни могли отримати необхідну консультацію та допомогу під час формування свого проекту.

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Для порівняння, торік у Житомирі було зареєстровано 67 бланків-заявок на загальну суму 40 млн 784 тис. 153 грн, з яких 54 проекти були допущені до загальноміського голосування за результатами перевірки. Після проведення загальноміського голосування, 11 проектів-переможців вже реалізовуються міською владою у 2017 році.

Цьогорічні проектні пропозиції протягом двох місяців, з червня по 31 липня, будуть проходити перевірку виконавчими органами Житомирської міської ради.

У разі невідповідності вимогам, проектні пропозиції мають бути відкориговані. Корективи та необхідні зміни до пропозицій повинні бути внесені автором. В іншому випадку пропозиція буде відхилена. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду.

«Важливо те, що саме мешканці міста своїм голосуванням обиратимуть кращі проекти», - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, бюджет участі – це інструмент прямої демократії, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету. Йдеться про частину коштів цього бюджету, щодо якої городяни самостійно обирають, на що їх витрачати.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирі відкрили науково-дослідний центр з вивчення дії медпрепаратів та аналізу лікування хронічних хвороб.