Як спіймалися контрабандні чверть мільйона

Спробу контрабандного ввезення побутової техніки вартістю майже 286 тис. грн. припинено працівниками Чопської митниці та Управління Служби безпеки України у Закарпатській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, згідно з попередньою інформацією, митники мали достатньо підстав для ретельнішої перевірки однієї з зовнішньоекономічних операцій з ввезення побутової техніки.

За товаросупровідними документами, двома вантажівками на територію України з Угорщини ввозилося в одному випадку 350 одиниць побутової техніки, що була у вжитку, вартістю 37 тис. 976 грн., а в іншому – 278 одиниць вартістю 37 тис. 465 грн. Проте після перевірки і відповіді угорських митників на запит українських колег виявилося, що насправді в першому випадку на Україну ввозилося 1 тис. 208 одиниць побутової техніки вартістю 176 тис. 250 грн., а в другому – 21 тис. 719 одиниць вартістю 109 тис. 680 грн.

Апаратуру та транспортні засоби, на яких її незаконно переміщували, вилучено. Складено протокол про порушення митних правил.