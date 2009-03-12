Оніщук: стан справ у судовій системі вимагає її негайного реформування

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК переконаний, що стан справ у судовій системі України вимагає її негайного реформування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це він заявив сьогодні в Києві у ході конференції «Судова система України: пошук рішень у світлі європейських стандартів».

У ході виступу міністр юстиції наголосив, що судова система в Україні швидкими темпами втрачає найголовніше, заради чого існує, - рівень довіри суспільства.

«Слід терміново запроваджувати скоординовані системні заходи, які, зрештою, дозволять покращити не лише процес відправлення правосуддя, а й саму систему вітчизняного судочинства в цілому», - зазначив М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції назвав складові судової реформи, які, на його думку необхідно реалізувати у найкоротші терміни. Зокрема, це зміна системи доступу до професії судді та механізму відповідальності суддів, запровадження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також вдосконалення системи судового устрою та правил судочинства.

«Для того, щоб домогтися очікуваних змін системи правосуддя, необхідно вжити цілу низку заходів, які у своїй сукупності і будуть судовою реформою», - наголосив М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції також зазначив, що за умови достатньої політичної волі та політичної стабільності судова реформа в Україні може бути реалізована вже протягом двох найближчих років.

За даними прес-служби Мін’юсту, конференція «Судова система України: пошук рішень у світлі європейських стандартів» відбулася в рамках реалізації програми Ради Європи та Європейської Комісії «Прозорість та ефективність судової системи України» та проекту USAID «Україна: верховенство права». У конференції взяли участь голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голова Комітету з питань правосуддя ВР України Сергій КІВАЛОВ, голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозеф Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА, представник Генсека Ради Європи в Україні Аке ПЕТЕРСЕН та інші.