Більшість українців не хочуть легалізації зброї і заборони абортів - опитування

Українці висловилися про заборону абортів, а також легалізацію купівлі зброї і проституції. УНІАН публікує результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

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Так, ініціативу легалізації придбання вогнепальної зброї підтримують 18% опитаних, 77% - не підтримують, 5% - не визначилися.

Підтримують ідею заборони абортів чверть (23%) опитаних, 63% - не підтримують, 14% - не визначилися.

38% вважають, що в Україні слід відновити смертну кару, 47% - проти відновлення, 14% - не визначилися.

Крім того, згідно з результатами дослідження, за легалізацію надання сексуальних послуг виступають 14% опитаних, проти - 79%, 8% - не визначилися.

Всього 6% підтримують ініціативу легалізації вживання легких наркотиків, 90% - не підтримують, 3% - не визначились з цього приводу.

На заході найбільше підтримують ініціативу відновлення смертної кари, заборони абортів, легалізації придбання вогнепальної зброї, в центрі більшою мірою підтримують легалізацію надання сексуальних послуг.

Серед іншого, майже дві третини опитаних (63%) підтримують ініціативу введення обов'язкового сексуального виховання в школі для підлітків, 23% - не підтримують, 15% - не визначилися.

Дослідження проведено 22-31 травня за замовленням журналу «Фокус». Аудиторія: населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність - 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.