Демі Мур з'явиться в новому фільмі в українській вишиванці (відео)

Голлівудська зірка Демі Мур знялася у фільмі "Сліпець", де з'явилася у вишитому українському вбрані.

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Актрису у вишиванці українського бренду "Vita Kin" можна побачити на останніх секундах трейлера до фільму "Сліпець".

Додамо, в сюжеті кінострічки історія жінки, чоловіка якої підозрюють у фінансових махінаціях. Головна героїня, яку зіграла Демі Мур, зустрічається з письменником, і ця зустріч докорінно змінює її життя.