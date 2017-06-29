Вперше в історії хіти Євробачення з'явилися на вініловій платівці
21:38, 29 червня 2017Суспільство
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Дана колекція обмежена і має тільки 1500 наборів. Вартість набору становить 139 євро.
Вартість набору становить 139 євро / скріншот
Організатори міжнародного конкурсу "Євробачення" вперше в історії випустили комплект вінілових дисків з піснями конкурсантів поточного року. Про це заявлено на офіційному сайті конкурсу.
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Кожен набір включає в себе 4 платівки, а також книгу, в якій написані біографії учасників і надруковані ексклюзивні фотографії з "Євробачення-2017", і диск.
Дана колекція обмежена і має тільки 1500 наборів. Вартість набору становить 139 євро.
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