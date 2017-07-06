Князєв підписав наказ про створення в Україні поліцейської академії

Сьогодні підписано наказ та затверджено положення про створення у Києві поліцейської академії Національної поліції України за адресою вул. Народного ополчення, 9.

Як повідомляє голова Національної поліції України Сергій Князєв у Facebook, під час першого набору планується прийняти 500 поліцейських, в подальшому набір складатиме 1000-1200 курсантів.

«Основна мета: хочеш стати офіцером поліції – послужи патрульним, прояви себе, зрозумій, що це твоя професія. Поліцейський за покликом серця, а не за вмовляннями батьків та друзів», - вважає Князєв.

За його переконанням, створення поліцейської академії значно зменшить кількість браку під час найважчої процедури – кадрового відбору.

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Князєв вважає, що з часом громадяни «перестануть бачити при спілкуванні з поліцією бездушних, малоосвічених, незацікавлених у кінцевому результаті та невмотивованих чиновників у поліцейській формі».

«Ми провели аналіз і бачимо, що найбільше скарг на дії чи бездіяльність поліції від громадян саме у цьому напрямку», - додав він.

Голова Нацполіції повідомляє, що пропонується нова система набору.

«Прийшов в поліцію – попрацював патрульним або на інших рядових посадах (крім деяких специфічних підрозділів). За покликом серця та наявності професійних якостей можемо рекомендувати для навчання у вишах системи МВС патрульного 1-3-річного досвіду. І тоді він повною мірою зможе зрозуміти: стаціонарна чи дистанційна форма навчання, але він уже вмотивований», - написав Князєв.