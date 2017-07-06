Тернопільська облрада закликала центральну владу дати можливість українцям купувати доступні іномарки

5 липня депутати Тернопільської обласної ради ухвалили звернення до керівництва держави щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562, покликаних встановити адекватну вартість та правила розмитнення вживаних автомобілів. Його підтримали 35 народних обранців, присутніх у залі.

Перед голосуванням голова фракції УКРОП Андрій Цибульський зазначив, що в разі ухвалення зазначених законопроектів у громадян України з’явиться можливість придбати комфортабельний європейський автомобіль.

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«Після нетривалого обговорення керівництво області та депутати зрозуміли важливість ухвалення цих документів і підтримали звернення. Вказані законопроекти допоможуть запровадити цивілізовані правила розмитнення автомобілів. У них пропонується відійти від екологічних стандартів і жорстко контролювати технічний стан автомобілів, що ввозитимуться з Європи», – підкреслив Андрій Цибульський.

Довідка. Законопроекти № 5561 і № 5562 ініціювали народні депутати від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», активісти ГО «Завтра» та спільноти «Вільні люди мають авто». У документах ідеться про продовження терміну дії знижених ставок акцизного збору при ввезенні вживаних транспортних засобів до 31 грудня 2020 року, а також про скасування обмеження щодо відповідності імпортованих автівок екологічним вимогам та заміну екостандартів технічним оглядом.