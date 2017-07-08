На арештованого в Криму українця Панова тиснуть з метою схилити до співпраці зі слідством – адвокат

Адвокат фігуранта так званої «справи кримських диверсантів» Євгена Панова, якого утримують в сімферопольському СІЗО, заявляє, що на його підзахисного чиниться психологічний тиск для схиляння до співпраці.

Як повідомив Крим.Реалії адвокат Дмитро Дінзе, Панова перевели до камери з неналежними санітарними умовами.

«Наскільки ми зрозуміли, це зробили оперативники центрального апарату ФСБ, які працюють в Криму, вони приїхали з Москви. Таким чином на Панова чинять тиск. Також його возять до слідчого з мішком на голові, руки сковують ззаду, хоча могли б це робити по-іншому. Таким чином його схиляють до співпраці і вказують, що якщо він не буде йти на співпрацю, то і надалі його триматимуть в тих умовах, в яких він перебуває зараз», – повідомив адвокат.

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Захист Панова вже направив скаргу до підконтрольних Росії кримських тюремників і прокуратури, щоб санітарно-епідеміологічний стан камери поліпшили або перевели Панова в інше приміщення.

«Ми передавали йому кошти для обробки, щоб вивести блощиць, тарганів, але засіб у Панова вилучили. Зараз всі 22 особи, які там утримуються, покусані, у всіх нариви, виразки, укуси. Панов звертався до лікаря, йому було відмовлено», – розповів Дінзе.

Сам Панов, за словами захисту, неодноразово звертався до адміністрації ізолятора, проте заходи не були вжиті.

*** Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 2 червня продовжив термін утримання під вартою Євгену Панову і Андрію Захтею, обвинуваченим у підготовці «диверсій» на території Криму, до 7 серпня.

10 серпня минулого року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня 2016 року в анексованому Росією Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували у московському СІЗО Лефортово, а потім повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.