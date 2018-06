"Диверсант" Панов зустрів 40-річчя за гратами у Криму, правозахисники закликали Путіна відпустити його

"Сьогодні, 6 червня відзначає ювілей ув’язнений в Криму волонтер Євген ПАНОВ. Своє 40-річчя він зустріне за гратами. Кілька днів тому окупаційний суд в Сімферополі продовжив йому арешт до 7 серпня. У день його народження рідні та волонтери Євромайдану SOS, які вже третій рік ведуть кампанію Let My People Go Ukraine, звернулися до Володимира Путіна із відкритим відеозверненням", - пише Євромайдан SOS.

"Євген Панов був затриманий у Криму в ніч з 6 на 7 серпні минулого року. Паралельно затримали Андрія Захтея, який працював таксистом у Сімферополі. Обох катували кілька днів, через тіло проводили електричний струм, погрожували сексуальним насиллям. ФСБ офіційно повідомила про затримання тільки на четверту добу", - нагадує Євромайдан SOS.

Як повідомляв УНІАН, за версією російського слідства, українці Євген Панов і Андрій Захтей були в групі «диверсантів», яка пробралася з материкової частини України до Криму через озеро Сиваш, щоб здійснити теракти на півострові. Російські спецслужби стверджують, що під час захоплення українців біля селища Суворіно, де нібито знаходилася схованка з речами, загинули двоє російських офіцерів.

ФСБ стверджує, що Панов і Захтей визнали провину, проте обвинувачені направили в прокуратуру звернення, в якому заявили, що «свідчення» дані під тортурами.

Захтей працював у Криму таксистом; Панов стверджує, що намагався в'їхати на півострів через прикордонний пункт з дотриманням вимог обох сторін, однак був затриманий співробітниками ФСБ Росії.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.