На Житомирщині оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти вже охоплено більше 15 тисяч дітей – 65% від запланованого

На Житомирщині, станом на даний момент, оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти вже охоплено більше 15 тисяч дітей, або 65% від запланованого на цей рік. Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, загалом в обласному бюджеті на 2017 рік передбачено 15,486 млн грн на придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів. За ці кошти планується оздоровити та відправити на відпочинок 24 тис. 221 дитину.

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Станом на 8 липня, за кошти обласного бюджету вказаним управлінням придбано 1 тис. 298 путівок до оздоровчих закладів обласної комунальної власності.

У червні в області працювало 298 пришкільних таборів, які відвідувало 17 тис. 505 дітей, що становить 14,5%. Також працювали 456 мовних таборів, в яких вивченням іноземних мов охоплено 12 тис. 495 дітей.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко поновив право чорнобильців на отримання допомоги на оздоровлення.