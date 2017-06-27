Порошенко поновив право чорнобильців на отримання допомоги на оздоровлення

Президент Петро Порошенко підписав Закон № 2082-VIII «Про внесення зміни до статті 48 закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Закон був ухвалений Верховною Радою 6 червня, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожСоюз юристів України надаватиме безкоштовну правову допомогу у вирішенні питань чорнобильцівЗаконом вносяться зміни до статті 48 закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з якими поновлюється право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованих із зони відчуження у 1986 році. Відповідно буде забезпечено отримання щорічної допомоги на оздоровлення евакуйованим із зони відчуження у 1986 році та дітям, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, що сприятиме належному соціальному захисту цієї категорії осіб.

«Відповідну норму закону внаслідок технічної помилки було скасовано в результаті внесення змін до закону від 21 квітня 2016 року № 1339-VIII «Про внесення змін до закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», - зауважили у прес-службі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про внесення змін до статті 48 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (№ 5297). За це рішення проголосували 243 народних депутата.