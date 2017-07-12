У МОН пояснили рішення скоротити держзамовлення на певні спеціальності

У Міністерстві освіти та науки пояснили цьогорічне скорочення державного замовлення на певні спеціальності високими зарплатами у професіях, що виправдають контрактне навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

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За його словами, зменшено обсяги держзамовлення для бакалаврів на спеціальності “економіка”, “право”, “міжнародне право”, “туризм” і “готельно-ресторанна справа”.

“Я не хотів би сказати, що по цих спеціальностях в Україні немає роботи. Робота є. Ті люди, які мають відповідні таланти, її знаходили і будуть знаходити в цих напрямах. Але ми вважаємо, що, враховуючи певну наповненість ринку праці по цих спеціальностях, нічого страшного в тому, що ті, хто будуть навчатися за ними, більший відсоток з тих, хто навчатиметься по цих спеціальностях, будуть вступати не на державні кошти. Це є цілком виправдано, бо саме на цих спеціальностях сьогодні є найвищі зарплати, які дозволяють виправдовувати витрати на контрактне навчання”, - пояснив Шаров.

За його словами, в першу чергу, на переконання Міносвіти, зосереджуватись у державі необхідно на технічних, природничих, аграрних спеціальностях, де сьогодні “не так просто виправдати витрати на контрактне навчання”.

“Але саме від цих спеціальностей залежить науково-технічний прогрес і залежить рівень нашої економіки в наступні десятиліття”, - сказав Шаров.

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Як повідомляв УНІАН, в урядовому проекті рішення йдеться, що загалом обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та наукових установах на 2017 рік планується у 212 тис. 373 місць, що на 17,5% менше, ніж торік.

«Порівняно з фактичним розподілом за минулий рік держзамовлення 2017-го зменшено на 17,5%. Основне скорочення обумовлене відсутністю цього року прийому на ОКР «спеціаліст»: відповідно до закону «Про вищу освіту», останній набір на цей рік проводився торік», - йдеться у документі.

Зокрема загальний обсяг державного замовлення в 2017 році – 82,146 тис. бакалаврів, 57,175 тис. молодших спеціалістів, 62,231 тис. магістрів.

Також цього року кількість випускників 11-х класів зменшилась на 4,3%. Орієнтовно 54% цьогорічних випускників шкіл матимуть можливість навчатися у вишах за державний кошт.

МОН забезпечило 7 тис. 405 місць державного замовлення для майбутніх вчителів-предметників. Збільшено обсяги держзамовлення для бакалаврів на природничі і технічні спеціальності: фізика та астрономія; прикладна фізика та наноматеріали; математика; мікро- та наносистемна техніка; біотехнології та біоінженерія; атомна енергетика.

При цьому зменшено обсяги держзамовлення для бакалаврів на спеціальності: економіка; право; туризм; готельно-ресторанна справа.

В аспірантурі, згідно з проектом рішення, безкоштовно зможуть навчатися 4 тис. 422 аспіранти (4 тис. 409 в 2016 році), в докторантурі – 468 докторантів (493 в 2016 році).