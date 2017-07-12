Кабмін скоротив держзамовлення на підготовку кадрів у вишах цього року

Кабінет міністрів схвалив рішення про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році.

Читайте такожВступна кампанія в Україні: сайт для онлайн подачі документів завис через перевантаження (відео)Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова схвалена під час засідання уряду. Рішення схвалено без обговорення.

Водночас міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що його відомство не погоджується з запропонованим обсягом державного замовлення.

"Ми вважаємо, що це зберігає проблеми в системі вищої освіти і призводить до неефективного використання коштів. Тому наша пропозиція була скоротити державне замовлення", - пояснив Данилюк.

Рішення схвалено з необхідністю доопрацювання в триденний термін.

Водночас прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив створити робочу групу уряду щодо удосконалення системи фінансування вищої освіти.

Як повідомляв УНІАН, в проекті рішення передбачалося, що загалом обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та наукових установах на 2017 рік планується на рівні 212 тис. 373 місць, що на 17,5% менше, ніж торік.