Завтра працюватиме "гаряча лінія" в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА

13:00, 17 липня 2017
Суспільство
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Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Світлана  Гресь.

фото akzent.zp.ua

18 липня в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації  буде працювати «пряма телефонна лінія» з актуальних питань.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Світлана  Гресь.

Звертатися можна за номером (0412) 47-44-36.

«Гаряча лінія» працюватиме з 9.00 год. до 13.00 год.

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Теги: #гаряча лінія Житомирської ОДА