Завтра працюватиме "гаряча лінія" в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА

Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Світлана Гресь.

18 липня в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації буде працювати «пряма телефонна лінія» з актуальних питань. Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Світлана Гресь. Звертатися можна за номером (0412) 47-44-36. «Гаряча лінія» працюватиме з 9.00 год. до 13.00 год.

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