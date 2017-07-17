Завтра працюватиме "гаряча лінія" в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА
13:00, 17 липня 2017Суспільство
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Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Світлана Гресь.
«Гаряча лінія» працюватиме з 9.00 год. до 13.00 год / фото akzent.zp.ua
18 липня в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації буде працювати «пряма телефонна лінія» з актуальних питань.
Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Світлана Гресь.
Звертатися можна за номером (0412) 47-44-36.
«Гаряча лінія» працюватиме з 9.00 год. до 13.00 год.
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