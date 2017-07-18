У Львові відкриють перший у місті дитячий майданчик для дітей із особливими потребами

Дитячий майданчик, на якому наразі тривають ремонтні роботи, буде облаштований поруч із цирком, що на вулиці Городоцькій. Про це повідомляє сайт 032.ua.

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Проектанти майданчику максимально врахували умки місцевих мешканців щодо елементів дитячого майданчика. Зокрема, він буде розділений чотири вікові зони. Крім того. тут облаштують зону для дітей із обмеженими фізичними можливостями.

Завершити облаштування території обіцяють до кінця липня.

Детальніше про перший у Львові майданчик для дітей із особливими потребами, дивіться в нашому відеосюжеті: