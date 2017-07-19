Один із "беркутівців" визнав, що перебував на місці розстрілу Майдану (відео)

У середу, 19 липня, адвокат Віталій Титич зазначив, що, згідно з аналізом допитів, підсудні своїми питаннями самі створюють доказову базу обвинувачення, яке їм висувається.

За його словами, інтерес до провадження щодо масового розстрілу, терористичного акту вже дуже стихає, а це і є основним завданням змістити акценти сьогодні, передає 5 канал.

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"Але з невідомих причин почали підсудні реалізовувати своє бачення ходу процесу, ставити питання й ось дійсно один із підсудних, громадянин Амброськін, низкою своїх запитань, на мою суб'єктивну думку, створив доказову базу для того обвинувачення, яке йому висувається. Він визнав основне фактично. Це - непрямий доказ очевидно, так званий доказ поведінки. Особа почала розпитувати потерпілого, який був поранений, ставлячи йому питання, демонструючи те, що він був на цьому місця і брав участь у здійсненні цього злочину, вказуючи на певні рішення, які приймалися злочинцями та певними виконавцями розстрілу", - зазначив Титич.

Він також додав, що, зокрема, Амброськін розпитував у потерпілого, чи він помітив зв'язок між активізацією розстрілів та рухом протестувальників.

"Він хотів схилити до думки або отримати відповідь, що їх розстрілював, коли вони рухалися на барикади, зайняті "Беркутом", а коли вони стояли, то їх не розстрілювали", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН 23 червня, екс-беркутівці, яких підозрюють у розстрілі 48 учасників Євромайдану у лютому 2014 року, оголосили безстрокове голодування у СІЗО.