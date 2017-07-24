Скандальний Дорн презентував новий альбом у Москві раніше, ніж в Україні (фото, відео)

Скандальний український співак Іван Дорн презентував свій третій альбом на фестивалі "Ласточка" в Москві. Про це свідчать фотографії та відео, опубліковані фанатами співака в соцмережах, передає "Обозреватель".

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Фестиваль проходив на території спортивного комплексу "Лужники". Крім Дорна, на ньому виступили британська співачка Еллі Голдінг, поп-група Years & Years й американська виконавиця Олександра Севіор.

Український співак представив свій новий альбом OTD (Open The Dorn). Зазначимо, що в Україні презентація цього альбому поки що так і не відбулася.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 31 травня Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш й пояснює свою громадянську позицію. Відеозапис називається "11.04.17" - саме в цей день, 11 квітня, артист дав інтерв'ю росЗМІ, в якому назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Крім того, Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.