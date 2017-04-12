Український співак Дорн назвав війну з РФ "сваркою" й розповів, навіщо "прикривався" тризубом на "Новій хвилі" (відео)

Про це він розповів в інтерв'ю для російського спортивного журналіста Юрія Дудя.

Різкий підйом музики в Україні Дорн пояснив тим, що "молодші брати посварилися зі старшими". "Коли сталася сварка двох побратимів, то всі молодші брати сказали "ні" всьому від старшого брата, хочемо все своє", - заявив Дорн, здивувавши своєю відповіддю навіть журналіста РФ.

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Також співак почав запевняти, що ніколи не допомагав бійцям АТО, а перераховував гроші постраждалим від обстрілів жителям Маріуполя, а волонтери "вирішили розпорядитися цими грошима по-іншому".

Дорн в інтерв'ю розповів й про "Нову хвилю" в 2014 році, коли він вийшов на сцену з тризубом на футболці. "Цей виступ називається "не сісти у калюжу". Я подумав, що треба їхати з українською піснею, щоб нести культуру, оскільки вже така справа. А по-друге, подумав, що треба вийти з тризубом, щоб про костюм ніхто "не смердів", - прокоментував він.

Українські користувачі соцмереж обурені висловлюваннями Дорна: