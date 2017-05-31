"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн записав звернення - пояснив свою громадянську позицію (відео)

Український співак Іван Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію.

Відеозапис опубліковано на сторінці музиканта в Facebook і називається "11.04.17".

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Нижче наводимо текст вірша Дорна без змін:

Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране

Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.

Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі –

А значит, будут непременно вертеть меня вокруг своей оси.

Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок

Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк.

В своей свободе современной я не учел тех всех людей,

Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.

Те величали меня ръяно главным предателем страны

Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы.

Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь,

И, к счастю, или к сожалению, я музыкантом остаюсь...

Ребят, я слишком бородатый для вашых выбритых постов,

Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков.

Пусть знают те, кто желал мне страстно: "Покойся с миром, Дорн Иван":

Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 11 квітня 2017 року Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.