"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн записав звернення - пояснив свою громадянську позицію (відео)
Дорн озвучив свою громадянську позицію.
Український співак Іван Дорн опублікував відео, на якому декламує вірш і пояснює свою громадянську позицію.
Відеозапис опубліковано на сторінці музиканта в Facebook і називається "11.04.17".
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Нижче наводимо текст вірша Дорна без змін:
Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране
Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.
Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі –
А значит, будут непременно вертеть меня вокруг своей оси.
Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок
Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк.
В своей свободе современной я не учел тех всех людей,
Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.
Те величали меня ръяно главным предателем страны
Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы.
Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь,
И, к счастю, или к сожалению, я музыкантом остаюсь...
Ребят, я слишком бородатый для вашых выбритых постов,
Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков.
Пусть знают те, кто желал мне страстно: "Покойся с миром, Дорн Иван":
Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 11 квітня 2017 року Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало хвилю обурення в соцмережі.