На Одещині затримали контрабандні сигарети на 4 мільйони гривень
Водії автомобілів з контрабандним товаром намагалися сховатися, а також - чинити опір.
В Одеській області правоохоронці затримали партію контрабандних сигарет вартістю понад 4 млн грн.
Як повідомили УНІАН в регіональному Управління захисту економіки Нацполіції, наприкінці минулого тижня, у вихідні, оперативники цього поліцейського підрозділу і прокуратури Одеської області провели спецоперацію.
Зазначається, недалеко від держкордону України з Молдовою (територією невизнаної республіки Придністров'я) було встановлено місцезнаходження двох замаскованих у полі вантажних фургонів Mercedes-Benz 518 CDI і Mercedes-Benz 814.
В управлінні розповіли, що водії автомобілів намагалися втекти, а також - чинити опір.
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«Машини разом з водіями затримано. Перекрито канал контрабандного ввезення тютюнових виробів на територію України з ПМР», - повідомили в управлінні.
Встановлено, що ці транспортні засоби незаконно перетнули державний кордон України і ввезли понад 230 тис. пачок сигарет «Астра» і Мarble на суму понад 4 млн грн з метою їх подальшої незаконної реалізації на території Одеської області.
Зараз товар вилучено, вирішується питання про накладення арешту. Триває розслідування.