На Волині прикордонники затримали вантажівку з 1240 ящиками контрабандних сигарет

У Волинській області прикордонники затримали вантажівку з 1240 ящиками контрабандних сигарет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького прикордонного загону в пункті пропуску "Доманове" на кордоні з Білоруссю, 5 січня був зупинений вантажний автомобіль Renault з білоруськими номерами, в якому знаходилися 1240 ящиків сигарет. При оформленні транспортного засобу під керуванням громадянина Республіки Білорусь у прикордонників виникли підозри щодо легітимності відправника і одержувача великої партії сигарет.

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Як наголошується в повідомленні, в результаті проведення поглибленого огляду вантажу було встановлено, що сигарети не мають марок акцизного збору і містять ознаки незаконного виготовлення та підробки упаковки. Також в ході вивчення товарно-супровідних документів виникли сумніви в їх достовірності, дані про підприємство-відправник мали ознаки фіктивності.

У зв'язку з цим на адресу ГУ ГФС України у Волинській області прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального злочину, передбаченого ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування. Транспортний засіб з тютюновими виробами вартістю понад 180 тисяч доларів США, затримано та вилучено.