У Дніпрі відзначили День ВДВ (фоторепортаж)

Сьогодні Дніпро разом з усією Україною традиційно відзначає День високомобільних десантних військ (ВДВ).

Читайте такожУкраїна відзначає 25-ту річницю створення ВДВ (відео)В Україні свято було засноване в 1999 році указом президента, тоді він називався День аеромобільних військ. В 2012 році, було вирішено, що на базі повітряно-десантної та аеромобільних військових частин будуть створені Високомобільні десантні війська.

Гасло українських десантників - "Ніхто, крім нас", ці слова належать командувачу Повітряно-десантних військ СРСР Василю Маргелову, якого називають "Десантником № 1". Саме біля його пам'ятника на Набережній Заводській зібралася сьогодні 25-а окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, повідомляє 056.ua.

Десантні війська призначені для охоплення противника з повітря, виконання бойових завдань в його тилу, дій у ході спеціальних, антитерористичних та миротворчих операцій і виконання завдань, які неможливо ефективно виконати іншими силами та засобами. Свої вміння на святі продемонстрували дніпропетровські десантники допомогою показових виступів.

Українські десантники вже другий рік поспіль відзначають День ВДВ в бойовій обстановці. І якщо ще кілька років тому цей день супроводжувався купанням у фонтанах і бійками "блакитних беретів", то зараз це більше день пам'яті за загиблими в АТО товаришам по службі.

В пам'ять про загиблих десантників відбулася поминальна панахида.