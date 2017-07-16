Генштаб опублікував захоплююче відео з навчань ВДВ

Генштаб ЗСУ опублікував відео з навчань повітряно-десантних військ, які зараз проходять в Україні.

Відео опубліковане на YouTube Генерального штабу.

Це бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою і десантуванням особового складу 79-ї окремої десантно-штурмової та 81-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних сил України, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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В описі до ролика зазначається, що авіатори відпрацьовували практичні дії з перехоплення повітряних цілей, ведення повітряних боїв з ударними літаками, літаками-розвідниками і винищувачами умовного противника.

Керівник навчань командувач ПДВ ЗС України, генерал-лейтенант Михайло Забродський підкреслив, що навчання проходять в тісній взаємодії з Військово-Морськими Силами, штурмової та військово-транспортною авіацією Повітряних Сил, армійською авіацією Сухопутних військ, підрозділами оперативного забезпечення Збройних Сил України.

Нагадаємо, в рамках "Сі Бриз-2017" українські і американські військові відпрацювали авіаційний компонент за стандартами НАТО.