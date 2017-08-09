У Львові відновило роботу почесне консульство Нідерландів

У Львові в новому приміщенні на вулиці Винниченка, 12 відкрили Почесне Консульство Королівства Нідерландів. Установа відповідатиме за сім областей західної України. Віз тут не видаватимуть, бо головна функція установи ‒ промоція співпраці між Україною та Нідерландами, передає Zahid.net.

«Ми будемо насамперед фокусувати нашу увагу на питаннях інвестиційною співпраці, торгівельної співпраці. Ми запрошуємо щиро голландських інвесторів в Західну Україну», ‒ розповідає Почесний Консул Королівства Нідерландів у Львові Андрій Гринчук.

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До вітчизняних міст намагатимуться залучити голландських інвесторів, сприяти взаємній торгівлі, а також заохотити обидві країни до культурних обмінів. Тож у почесному консульстві перш за все консультуватимуть підприємців, які прагнуть бізнес-відносин із Нідерландами.

Зазначимо, Консульство Нідерландів було відкрите у Львові у 1907 році, яке працювало до 1939 року. Після проголошення незалежності України Почесне Консульство Нідерландів пропрацювало у Львові 20 років. І сьогодні втретє воно розпочало свою роботу.

Після здобуття Україною незалежності львівське Почесне Консульство Королівства Нідерландів було першим у місті. І його близько 20 років очолював Богдан Панкевич.