В СБУ не виключають "хуліганську" версію нападу на Генконсульство Польщі в Луцьку

В СБУ крім версії теракту як основної у справі про обстріл Генконсульства Польщі в Луцьку, не відкидають і версію, згідно з якою напад вчинено з хуліганських мотивів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Василь Ткачук.

“Нами також розглядається версія - хуліганство, тобто дії, які не мали політичної мотивації, а також розглядається і можливість того, що хтось із людей, яким, наприклад, було відмовлено у видачі віз до Євросоюзу цією консульською установою, вирішив таким чином помститися”, - сказав Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.