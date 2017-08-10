В Іспанії спецпризначенці затримали суховантаж з українцями і 18 тонн гашишу на борту

8 серпня у Середземному морі на схід від Гібралтарської протоки іспанська влада затримала суховантаж Lady Boss з екіпажем з 13 осіб, двоє з яких болгари, решта - українці.

Як виявилося, іспанський патрульний літак зафіксував судно у районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів, передає Думская.net.

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Оглядова група королівських спецпризначенців проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн.

Екіпаж та судно заарештовані. Суховантаж доставлений до іспанського порту Алмерія. Серед моряків є жителі Одеси та області.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня суховантаж "Герої Арсеналу" з українцями на борту зазнав аварії в районі Керченської протоки.

Всього на борту судна перебували 12 осіб — двоє росіян, дев'ятеро українців та один громадянин Грузії. Суховантаж із зерном слідував з Ростовської області в Туреччину.