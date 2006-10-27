Україна цього року може експортувати значні обсяги цукру. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЛУЗАНА, цього року очікується виробництво цукру з цукрового буряку в обсягу 2,1-2,2 млн. тонн. При цьому перехідні запаси цукру, за різними оцінками, становлять більше 400 тис. тонн. Як зазначив Ю.ЛУЗАН, при внутрішній потребі України в цукрі в обсягу 1,8 млн. тонн, Україна має нагоду і необхідність експортувати значні обсяги цукру.

«Було проведено переговори з російською стороною про можливість експорту до РФ цукру. Є попередня домовленість, що найближчим часом будуть вирішені питання з тим, щоб ми створили сприятливі умови для експорту цукру до РФ», - заявив Ю.ЛУЗАН.

За його словами, на сьогодні в Україні цукровий буряк зібрано з 90% площ, накопано більше 20 млн. тонн коренеплодів.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами «Укрцукру», в поточному сезоні українські підприємства вироблять близько 2,1 млн. тонн цукру (проти 1,89 млн. тонн у 2005/2006 МР).

Місткість внутрішнього ринку цукру в Україні, за оцінками експертів, становить 2-2,2 млн. тонн на рік.