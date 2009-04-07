Місія МВФ повернеться в Україну післязавтра

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почне працювати в Україні 9 квітня цього року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

При цьому в представництві не повідомили, коли саме прилітає делегація, а також – склад делегації.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, котра мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

Тим часом у лютому голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.