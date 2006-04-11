Міліція викрила банду, на рахунку якої 26 убивств

Співробітниками Департаменту карного розшуку МВС України разом з управліннями внутрішніх справ в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Чернівецькій областях та Криму 9 активних членів злочинного угрупування, яке діяло у згаданих областях.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, про це повідомив у понеділок на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, на територіях перерахованих областей було одночасно проведено 15 обшуків. Троє членів банди уже засуджені і зараз відбувають покарання за інші злочини, ще трьох учасників розшукують.

Як сказав В.ЄВДОКИМОВ, упродовж 10 років (з 1995 по 2005 роки) члени цього злочинного угрупування лише з мотивів розподілу сфер впливу, виконання замовних убивств, усунення своїх же членів групи скоїли 26 убивств. Сам лідер угрупування, так званий Маскала, особливо відомий жителям Півдня, також перебуває у розшуку.