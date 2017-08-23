У Харкові на День Незалежності через концерт "Океану Ельзи" метро ходитиме до ночі

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з концертом гурту «Океан Ельзи» на стадіоні «Металіст», повідомляє 057.ua.

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Крім того, міським пасажирським автоперевізникам запропоновано забезпечити роботу пасажирського транспорту за основними напрямками від станцій метрополітену до 2:00 25 серпня.

Також з 17:00 24 серпня до 00:00 25 серпня буде заборонено рух транспорту по пров. Власовському, вул. Храмова, вул. Плеханівській - від вул. Молочної до вул. Польової, по вул. Молочній - від ін. Гагаріна до вул. Богдана Хмельницького, і по вул. Державінській.

На цей період низка автобусів змінить маршрути.