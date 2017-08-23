Харків'яни у вишиванках відзначили День прапора України (фото)

Близько 100 учасників параду вишиванок зібралося біля пам'ятника Незалежності на площі Конституції, повідомляє 057.ua. Більшість учасників прийшли у вишиванках. Сьогодні харків'яни відзначають День прапора України та День міста.

Читайте такожУ Києві урочисто підняли прапор України (фоторепортаж, відео)"Я прийшла на парад в честь свята. Найчастіше я відвідую такі заходи на День міста, а на День Незалежності - рідше", - розповіла одна з учасниць ходи.

Також вона зазначила, що самостійно вишила сорочку.

"Такі заходи я намагаюся не пропускати. Мені дуже подобається українська символіка, тому захотілося взяти участь в параді", - поділилася інша харків'янка.

"Я прийшла на парад в честь свята. У святкові дні ношу вишиванки частіше, ніж у повсякденному житті", - сказала вона.

Акція пройшла мирно. За безпекою стежили кілька десятків правоохоронців.