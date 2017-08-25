"Я одна": Леді Гага поскаржилася на самотність у фільмі від Netflix (відео)

Американська співачка Леді Гага анонсувала вихід документального фільму «Gaga: Five Foot Two» про себе.

Картина стане доступна користувачам стримінгового сервісу Netflix 22 вересня 2017 року. Режисером фільму виступив Кріс Мукарбел («Бенксі уделивает Нью-Йорк»). Він стежив за виконавицею протягом року, пише "Афиша".

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Гага вже виклала кілька тізерів нового фільму в соцмережі. У роликах вона скаржиться на самотність, готується до медичної процедури і піднімається в повітря під час свого виступу на "Супербоулі-2017". В YouTube був викладений мешап всіх тізерів.

«Я одна, кожну ніч, – скаржиться поп-зірка. – І всі ці люди підуть, чи не так? Вони підуть, а потім я буду одна. І я піду від усіх, зворушує мене весь день і весь день розмовляють зі мною, щоб повністю замовчати».

Нагадаємо, раніше УНІАН-Таблоїд розповів, як Леді Гага просила забрати її на іншу планету під час Великого сонячного затемнення.