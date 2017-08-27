На трасі Київ - Одеса в заторі застрягли сотні авто (фото)

У неділю, 27 серпня, траса Київ - Одеса завмерла у багатокілометровому заторі в сторону столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Сьогодні на трасі Е-95 на виїзді з Одеси в напрямку Києва утворилася велика тягучка із сотень автомобілів. Потік відпочивальників у терміновому порядку хоче повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в українців 24-27 серпня були вихідні дні у зв'язку з відзначенням 26-ї річниці незалежності України.