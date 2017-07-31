В українців у серпні будуть "додаткові" вихідні

У серпні в громадян України будуть додаткові вихідні дні у зв'язку зі святкуванням 26-ї річниці незалежності України 24 серпня. Вона цьогоріч припадає на четвер.

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Також, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів "Про перенесення робочих днів у 2017 році", 25 серпня, п'ятниця, теж буде вихідним, проте його потрібно буде відпрацювати у суботу, 19 серпня.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на День Незалежності пройде військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.