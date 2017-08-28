На Львівщині відкрили найвищу у Європі дзвіницю

На Львівщині відкрили найвищу в Європі дзвіницю «Вежа пам‘яті».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, на вершині гори Діл біля села Недільна Старосамбірського району 27 серпня відкрили та освятили «Вежу пам’яті» - унікальну дерев’яну дзвіницю, аналогів якій нема в Україні та поза її межами.

Дзвіниця, яку вінчає хрест, на сьогодні є найвищою у Європі – розташована на висоті 907 метрів над рівнем моря. Цей рекорд зафіксували у Книзі рекордів України. Дерев‘яна споруда має висоту 43 метри.

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Як зазначається у повідомленні, дзвіниця – це величний пам’ятник всім, хто віддав життя за волю і незалежність України, в місці, яке увійшло в історію національно-визвольної боротьби під псевдо «Київ», оскільки тривалий час було важливим осередком цієї боротьби. Місце для спорудження такого пам’ятника вибране не випадково. На горі Діл в роки Другої світової війни діяла школа УПА. В одному з боїв з німецьким військовим підрозділом загинуло 43 повстанці.

Участь у відкритті «Вежі пам‘яті» взяли керівництво Львівської ОДА, дочка президента Української головної визвольної ради (УГВР) Наталія Осьмак, народні депутати України, делегації із Львівської, Рівненської, Київської областей, ветерани АТО, представники громадськості. Тут спільно поклали квіти та помолились за полеглих Героїв України.

Довідка. Перші роботи на горі Діл розпочались у 2009 році. Розробив проект унікальної дерев’яної споруди львівський архітектор Олесь Дзиндра.