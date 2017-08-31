У Сімферополі окупанти пограбували храм УПЦ КП (відео)

В окупованому Сімферополі російські судові пристави вивезли церковне начиння з храму Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату, який вранці заблокували спецслужби. Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими.

При цьому опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.

Серед вилученого було майно з Каплиці в ім'я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, уточнив архієпископ Климент.

Згідно з повідомленням, у Міністерстві культури України захоплення храму в анексованому Криму поки не коментують.

Водночас в УПЦ КП обурені діями російських силовиків, які блокують сімферопольський храм.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, вранці російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП у Сімферополі.

Архієпископ Климент заявив, що його не впускають до храму. "О 10 ранку виконавча служба увірвалася на територію церкви, зламала приміщення першого поверху, було зламано двері вівтаря на другому поверсі, доступ віруючим перекрито. Жодні доводи про те, що територія першого поверху відповідно до договору оренди належить управлінню єпархії, не діють. Вони показують якісь рішення суду, які зобов'язують Духовний центр виселитися з приміщення, хоча Духовного центру в управлінні єпархії немає більш як два роки", - сказав він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив думку, що напад російських силовиків на цей храм і постійні репресії щодо кримських татар свідчать про посилення Росією політики цілеспрямованого витіснення неугодних за межі окупованого півострова.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії УПЦ КП і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підпорядковуються УПЦ Московського патріархату.