В окупованому Сімферополі російські силовики заблокували храм УПЦ КП

Сьогодні вранці російські спецслужби заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в тимчасово окупованому Сімферополі.

Про це архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент повідомив Крим.Реалії. За словами архієпископа, його не впускають до храму.

«О 10 ранку виконавча служба увірвалася на територію церкви, зламала приміщення першого поверху, було зламано двері вівтаря на другому поверсі, доступ віруючим перекрито. Жодні доводи про те, що територія першого поверху відповідно до договору оренди належить управлінню єпархії, не діють. Вони показують якісь рішення суду, які зобов'язують Духовний центр виселитися з приміщення, хоча Духовного центру в управлінні єпархії немає більш як два роки», - сказав він.

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Виконавча служба поки що не коментує того, що відбувається. Крим.Реалії з'ясовують подробиці події.

Після окупації Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підпорядковуються УПЦ Московського патріархату.