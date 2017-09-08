У Дніпрі чоловік ховав у квартирі гранати
10:52, 08 вересня 2017Суспільство
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У квартирі знайшли 9 гранат для підствольного гранатомета.
Гранати для підствольного гранатомета знайшли правоохоронці / фото mediarnbo.org
У Дніпрі поліція виявила в квартирі 45-річного місцевого жителя 9 гранат для підствольного гранатомета.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
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«В ході обшуку в квартирі чоловіка були виявлені 9 гранат для підствольного гранатомету «ВОГ-25». Вилучені предмети направлені на експертизу», - йдеться в повідомленні.
За даним фактом внесені відомостей до ЄРДР за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмиснику загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
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