На Закарпатті на хабарі у 150 тисяч гривень спіймали помічника нардепа

На Закарпатті у справі про присвоєння 2 млн грн бюджетних коштів посадовими особами відділу освіти однієї з РДА в 2015 році, розкрито помічника народного депутата України при вимаганні та отриманні 150 тис грн хабара. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Правоохоронці розслідують факт привласнення службовими особами відділу освіти однієї з РДА та приватним підприємцем бюджетних коштів на загальну суму близько 2 млн. грн за завищення цін на постачання вугілля у заклади освіти одного з районів краю.

В ході досудового розслідування задокументували злочинну діяльність одного з помічників народного депутата, який працює на громадських засадах, - за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн. на власний рахунок від приватного підприємця. Кошти були надані за вплив, тиск і звільнення працівників УЗЕ і слідчого у виробництві.

Мова йде про направлення депутатських звернень одного з нардепутатів України до Нацполіції, ГПУ та Кабінету Міністрів України про нібито неправомірні дії правоохоронців при проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні щодо привласнення бюджетних коштів.

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Прокуратурою Закарпатської області було розпочате кримінальне провадження щодо неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище та пособництва у прийнятті такої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 369 КК України).

14 вересня помічнику народного депутата України та приватному підприємцю оголошено про підозру у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень.

До суду направлено клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Під час обшуків у помічника нардепа і підприємця вилучено посвідчення помічника народного депутата України, паспорти громадян Угорщини та України, службове посвідчення полковника міліції, співробітника Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, співробітника міжнародної поліції та різних контролюючих органів виписані на прізвище помічника народного депутата. Також вилучено гроші та офіційні документи, що підтверджують його злочинну діяльність. Крім цього, з сейфа помічника нардепа вилучено близько 70 тисяч доларів США.

Проводяться подальші слідчі дії та перевіряється причетність до отримання хабара народного депутата України.

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