Топ-чиновника "Укрзалізниці" спіймали на хабарі в $70 тисяч

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив про затримання співробітниками СБУ на хабарі в 70 тис. доларів (1 млн 820 тис. гривень за курсом НБУ, - ред.) заступник голови одного з департаментів ПАТ "Укрзалізниця" Вахтанга Джакелі. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в Facebook.

"Кілька годин тому оперативники СБУ затримали на гарячому першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю ВАТ "Українська залізниця" Джакелі Вахтанга при отриманні першої частини неправомірної вигоди у розмірі 70 тис. доларів за вирішення питання про призначення на одну з керівних посад у ПАТ "Українська залізниця", - заявив Лавренюк.

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За його словами, за вирішення даного питання чиновник планував отримати неправомірну вигоду в розмірі 300 тис. доларів.

"Про необхідність негайного його звільнення з лав ПАТ "УЗ" міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово наполягав, а сьогодні ми всі побачили результати його роботи", - резюмував Лавренюк.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на адмінкордоні з анексованим Кримом митника затримали на хабарі у 30 тисяч гривень. Митник отримав хабар від осіб, які мали намір безперешкодно ввезти алкоголь і тютюн в Крим.