Нафтогаз не бачить проблем з розрахунками за газ

"Нафтогаз України" не бачить проблем з розрахунками за використаний у квітні 2009 р. російський газ. Про це РосБізнесКонсалтингу повідомив заступник голови правління Юрій Колбушкін. "Проблем не буде, ще маємо час", - сказав він.

Ю.Колбушкін зазначив, що одним з актуальних питань для Нафтогазу є фінансування закачування газу до підземних сховищ для наступного опалювального сезону. "Переговори тривають у різних форматах", - сказав він, не виключивши, що ця тема може бути порушена на найближчій зустрічі прем`єрів України і РФ.

За його словами, в 2009 р. сума зобов`язань компанії по кредитах, включно з відсотками й основними платежами, становить близько 800 млн. дол. Проблем з обслуговуванням цих позик немає, але компанія готова перекредитуватися, якщо який-небудь банк запропонує кращі умови, зауважив Ю.Колбушкін.