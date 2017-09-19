У Коростенському районі Житомирщини стався спалах гострої кишкової інфекції

У Коростенському районі Житомирської області зафіксувано спалах гострої кишкової інфекції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, спалах інфекції зареєстровано серед працівників ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів», який розташований в селі Гулянка Коростенського району.

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«Всього захворіло 6 працівників, які харчувалися в їдальні комбінату. Всі хворі госпіталізовані. Перебіг захворювання у 5-ти хворих середнього ступеня важкості, у 1-го – тяжкий», - сказано у повідомленні.

Для локалізації та ліквідації спалаху проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

«Для лабораторних досліджень відібрані зразки харчової продукції, питної води, взяті гігієнічні змиви з об’єктів довкілля, люди обстежені. Проведена заключна дезінфекція в їдальні комбінату. За контактними особами встановлено медичне спостереження. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження у вогнищі тривають. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області», - зазначають у відомстві.

Як відомо, на Тернопільщині зафіксовано спалах захворюваності на вірусний гепатиту А у дітей.