На Тернопільщині зафіксовано спалах захворюваності на вірусний гепатиту А у дітей

12:07, 07 вересня 2017
Тернопіль
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За результатами епідрозслідування встановлено, що перша хвора послужила джерелом інфекції для інших 4-ох дітей. 

Фото УНІАН

На Тернопільщині зафіксовано спалах захворюваності на вірусний гепатиту А у дітей. Як повідомили УНІАН в  ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», наприкінці серпні за медичною допомогою звернулися та госпіталізовані 5 дітей із с Руська Гута Шумського району.

Вони скаржились на систематичну блювоту, жовтушність шкірних покривів, болі у животі. Всім хворим виставлений діагноз вірусний гепатит А, з них у 3-ох лабораторно підтверджений методом імуно-ферментного аналізу. 

За результатами епідрозслідування встановлено, що перша хвора послужила джерелом інфекції для інших 4-ох дітей. 

Фахівцями лабораторного центру здійснений комплекс протиепідемічних заходів, визначене коло контактних за якими проводиться медичне спостереження та організоване їх лабораторне обстеженням.

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Теги: #новини Тернопільщини#гепатит А у дітей