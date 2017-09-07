На Тернопільщині зафіксовано спалах захворюваності на вірусний гепатиту А у дітей. Як повідомили УНІАН в ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», наприкінці серпні за медичною допомогою звернулися та госпіталізовані 5 дітей із с Руська Гута Шумського району.

Вони скаржились на систематичну блювоту, жовтушність шкірних покривів, болі у животі. Всім хворим виставлений діагноз вірусний гепатит А, з них у 3-ох лабораторно підтверджений методом імуно-ферментного аналізу.

За результатами епідрозслідування встановлено, що перша хвора послужила джерелом інфекції для інших 4-ох дітей.

Фахівцями лабораторного центру здійснений комплекс протиепідемічних заходів, визначене коло контактних за якими проводиться медичне спостереження та організоване їх лабораторне обстеженням.