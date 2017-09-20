"Я зробила це!": зірка "Гри престолів" до 8 сезону кардинально змінила імідж (фото)
15:06, 20 вересня 2017Суспільство
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Емілія показала у своєму Instagram фото, як перефарбувала волосся в блонд. Крім того, коси зірки стали значно коротші.
Емілія Кларк / скріншот
Актриса Емілія Кларк готується до зйомок 8 сезону серіалу "Гра престолів". І, схоже, вирішила повністю перевтілитися в свою героїню Даєнеріс Таргарієн.
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Емілія показала у своєму Instagram фото, як перефарбувала волосся в блонд. Крім того, коси зірки стали значно коротші.
"О, чорт. Я зробила це. Мати драконів, познайомся з Емілією. Емілія, познайомся з Матір'ю драконів", – підписала світлину Кларк.
Як відомо, героїня Даєнеріс Таргарієн в серіалі "Гра престолів" має довгі світлі волосся, проте в житті Емілія була шатенкою.
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