"Я зробила це!": зірка "Гри престолів" до 8 сезону кардинально змінила імідж (фото)

Актриса Емілія Кларк готується до зйомок 8 сезону серіалу "Гра престолів". І, схоже, вирішила повністю перевтілитися в свою героїню Даєнеріс Таргарієн.

Читайте такожЗірка "Гри престолів" показала, як сама виконує небезпечні трюки (відео)

Емілія показала у своєму Instagram фото, як перефарбувала волосся в блонд. Крім того, коси зірки стали значно коротші.

"О, чорт. Я зробила це. Мати драконів, познайомся з Емілією. Емілія, познайомся з Матір'ю драконів", – підписала світлину Кларк.

Як відомо, героїня Даєнеріс Таргарієн в серіалі "Гра престолів" має довгі світлі волосся, проте в житті Емілія була шатенкою.