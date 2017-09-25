У Харкові поліція встановила чотирьох учасників нападу на антикорупціонера Лісічкіна

У Харкові поліція встановила чотирьох осіб, причетних до нападу на члена «Харківського антикорупційного центру» Євгена Лісічкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 25 вересня, під час прес-конференції заявив начальник ГУ Нацполіції України в Харківській області Олег Бех.

За його даними, всього до скоєння нападу причетні четверо осіб: двоє виконавців, один замовник та ще один чоловік, який координував та давав вказівки нападникам.

За словами Беха, 23 вересня правоохоронці запросили двох учасників нападу на Лісічкіна для дачі свідчень та проведення процедури впізнання. Під час цього вони подали заяву, що причетні до скоєння цього нападу. При цьому, зазначив Бех, постраждалий Лісічкін їх не впізнав.

Начальник ГУ Нацполіції підкреслив, що за словами чоловіків, які скоїли напад, за ці дії знайомий передав їм 5 тис. грн. Завданням було інсценувати нанесення тілесних ушкоджень.

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Бех додав, що один із нападників запевнив, що постраждалий мав би набагато більше тілесних ушкоджень, якби напад був справжнім.

Також поліцейський зазначив, що обом нападникам більше 40 років. Вони харків’яни, раніше притягалися до кримінальної відповідальності. Замовник нападу встановлений. На даний момент він переховується.

Говорячи про зв’язок між нападом на Лісічкіна та нападом на директора «Харківського антикорупційного центру», депутата Харківської облради Дмитра Булаха, Бех наголосив: «Обидві ситуації не пов’язані одна з одною. Абсолютно різні люди скоїли ці кримінальні правопорушення».

У свою чергу начальник слідчого управління ГУ НП України у Харківській області Володимир Тимошко додав, що нападники потрапили в об’єктиви кількох камер спостереження, також вилучений одяг, в якому вони скоювали правопорушення, тому немає сумнівів, що саме вони були на місці злочину.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня у Харкові невідомі зловмисники скоїли напад на члена «Харківського антикорупційного центру» Євгена Лісічкіна.

Наприкінці серпня у Харкові невідомі скоїли напад і сильно побили голову правління «Харківського антикорупційного центру», депутата Харківської облради Дмитра Булаха.