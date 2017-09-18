У Харкові невідомі напали на антикорупціонера Лісічкіна

У Харкові невідомі зловмисники скоїли напад на члена «Харківського антикорупційного центру» Євгена Лісічкіна. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація до відділу поліції про напад надійшла сьогодні, 18 вересня, о 9:49.

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За відомостями поліції, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції.

У коментарі кореспондентові УНІАН Лісічкін сказав, що нападників було двоє, він запам’ятав їхні обличчя. За словами активіста, напад стався у дворі багатоповерхівки на вулиці Коцарській, де він мешкає. Один із нападників чекав на нього біля першого під'їзду будинку (потерпілий мешкає у четвертому під'їзді), другий – ховався до початку конфлікту.

«Він стояв у окулярах, кепці та з квітами. Коли ми порівнялися, він наніс удар», - сказав Лісічкін, додавши, що другий нападник підскочив і також почав наносити удари.

За словами Лісічкіна, нападники пригрозили вбивством, якщо він «ще раз хоч кудись залізе».

Чоловік переконаний, що напад пов'язаний із запланованими акціями перед сесією Харківської міськради, яка має відбутися 20 вересня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Харкові невідомі скоїли напад і сильно побили голову правління «Харківського антикорупційного центру», депутата Харківської облради Дмитра Булаха. Слідство у цій справі триває.