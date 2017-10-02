Матіос: не всі злочини екс-бійців "Торнадо" вдалося розслідувати

Правоохоронці не все змогли розслідувати у справі щодо злочинів, вчинених колишніми бійцями розформованої спецроти "Торнадо". Про це в ефірі програми "Гордон", яку транслював телеканал "112 Україна", заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Матіос підкреслив, що впевнений у вині "торнадівців".

"Вони не те, що справжні винні, вони мають вирок українського суду (зараз оскаржують апеляцію). Я в цьому глибоко переконаний і це підтвердило засідання Оболонського суду, а їх відбулося більше ста. Йдеться про 12 обвинувачених, у кожного з яких по два та більше адвокатів", – сказав він.

Матіос зазначив, що потерпілі упізнали в суді "торнадівців", які скоїли відносно них низку злочинів.

Читайте такожОбвинувачені у звірствах "торнадівці" під час оголошення вироку веселяться: фоторепортаж з залу суду

"На закритому засіданні потерпілі повністю впізнали, підтвердили покази досудового слідства про нелюдські речі, які з ними відбувалися (посягання на статеву недоторканність людини, злочини, які принижують людську гідність, тілесні ушкодження, катування). Але за цими сухими юридичними висловами стоять нелюдські вчинки людей, які носили погони і мали опосередковану владу над абсолютно цивільним населенням", – наголосив Матіос.

Головний військовий прокурор зізнався, що у "справі торнадівців" не все вдалося розслідувати.

"Ми не все змогли розслідувати, тому що дуже багато потерпілих не захотіли розповідати про ті події. Ми не встановили до кінця місцезнаходження людей, які зникли безвісти. Але хай це буде на їхній совісті. Все, що ми могли зробити – зробили", – зауважив головний військовий прокурор.

Він нагадав, що "торнадівці" оскаржили величину покарання, оскільки вважають себе невинними, а прокурор написав апеляцію про м’якість покарання.

Нагадаємо, у квітні Оболонський райсуд Києва засудив екс-командира розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслана Онищенко, його заступника Миколи Цукура і ще 6 співробітників підрозділу до тривалих термінів позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Читайте такожСуд засудив командира "Торнадо" до 11 років в'язниці, його заступника – до 9-ти

Екс-бійців роти "Торнадо" звинувачують в "створенні злочинної організації і скоєнні в її складі з грудня 2014 року по червень 2015 року на території Луганської та Донецької областей задоволення статевої пристрасті неприродним способом із загрозою застосування фізичного насильства".

Також їм інкримінують: перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, погрозою застосування насильства, застосуванням зброї та спеціальних засобів; незаконне заволодіння транспортним засобом з погрозою застосування насильства; незаконне позбавлення волі і викрадення людини; катування; доведення особи до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з ним поводження; самовільне присвоєння владних повноважень і звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь з використанням форменого одягу працівника правоохоронного органу; незаконне проникнення в житло та незаконне проведення в ньому огляду, вчинене службовою особою з погрозою застосування насильства; вимагання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища і загрозою вбивства; вимагання офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів, що спричинило порушення роботи установи; незаконне заволодіння паспортом громадянина України.