Україна і РФ підписали угоду про торговельні представництва

Україна та Росія підписали міжурядову Угоду про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Російській Федерації та відділень Торговельного представництва Російської Федерації в Україні.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, документ було підписано під час засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

Крім того, в ході сьогоднішньої роботи Комітету підписано Протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2009 році.

Також прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та глава уряду РФ Володимир ПУТІН підписали Протокол ІV засідання Комітету з питань економічного співробітництва.